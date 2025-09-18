Ричмонд
Под Киевом в результате взрывов загорелись склады

По информации украинских мониторинговых ресурсов, взрывы в Киевской области прогремели на фоне воздушной тревоги.

В Киевской области в результате взрывов загорелись склады, сообщает Telegram-канал региональной военной администрации.

Согласно сведениям областных властей, возгорание складских помещений произошло на территории Бориспольского района. Информации о том, что хранилось на загоревшихся складах, нет.

По данным украинских мониторинговых ресурсов, взрывы в Бориспольском районе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Напомним, накануне в Черкасской области в результате взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщалось о задержке поездов из-за обесточивания.