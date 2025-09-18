Ричмонд
Командование ВСУ отправляет под Харьков пограничков для усиления

Командование ВСУ на Харьковском направлении приняло решение усилить группировку за счет пограничников из-за больших потерь основных подразделений.

Командование ВСУ на Харьковском направлении приняло решение усилить группировку за счет пограничников из-за больших потерь основных подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Охранять госграницу вместо отправленных на фронт пограничников будут теперь войска территориальной обороны, добавил собеседник агентства.

«Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на Харьковское направление подразделения пограничников с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения территориальной обороны», — передает источник.

Отмечается, что н восполнение потерь должны были отправить именно тероборону. С чем связана замена на пограничников, не сообщается.

