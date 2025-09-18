Мэр Ангарска Сергей Петров вступил в должность главы округа

«На прошедших выборах за вас отдали голоса более 55% избирателей. Этот уровень доверия доказывает поддержку ангарчан, их одобрение ваших инициатив, начинаний, планов и главное — результата вашей работы. Ангарчане вновь доверили вам самое ценное — заботу о малой родине. Вы давно держите руку на пульсе Ангарска, знаете ресурсы и все возможные точки роста, проблемы города, перспективы и горизонты планирования. Уверен, что это помогает вам управлять городом, объединять вокруг себя единомышленников, профессионалов и не просто декларировать амбициозные планы, но и претворять их в жизнь», — сказал Игорь Кобзев.