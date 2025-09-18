Мэр Ангарска Сергей Петров вступил в должность главы округа

Сергей Петров вступил в должность мэра Ангарского городского округа сегодня, 18 сентября. Торжественная церемония инаугурации состоялась в ДК «Нефтехимик». В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Приангарья Александр Ведерников, депутат Госдумы Антон Красноштанов, депутаты думы АГО и другие, передает ИА IrkutskMedia.
Сергей Петров официально принес присягу, вступив в должность главы округа.
«Вступая в должность мэра Ангарского городского округа, торжественно клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральное и региональное законодательство, устав Иркутской области, устав Ангарского городского округа, уважать, охранять и защищать интересы населения Ангарского городского округа, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности мэра», — сказал Сергей Петров.
Губернатор региона Игорь Кобзев поздравил мэра Ангарска со вступлением в должность и отметил, что ангарчане вновь выбрали Сергея Петрова и доверили ему самое главное — заботу о малой родине.
«На прошедших выборах за вас отдали голоса более 55% избирателей. Этот уровень доверия доказывает поддержку ангарчан, их одобрение ваших инициатив, начинаний, планов и главное — результата вашей работы. Ангарчане вновь доверили вам самое ценное — заботу о малой родине. Вы давно держите руку на пульсе Ангарска, знаете ресурсы и все возможные точки роста, проблемы города, перспективы и горизонты планирования. Уверен, что это помогает вам управлять городом, объединять вокруг себя единомышленников, профессионалов и не просто декларировать амбициозные планы, но и претворять их в жизнь», — сказал Игорь Кобзев.
Как отметил депутат Госдумы Антон Красноштанов, на мероприятии присутствует большое число высокопоставленных лиц. Это сигнализирует то, что Ангарский городской округ является сегодня центром принятия решений.
Как отметил глава Приангарья, у Ангарска имеется огромный человеческий и промышленный потенциал. Впереди у Сергея Петрова 5 лет созидательной работы на благо ангарчан.
«Уверен, что команда Сергея Петрова при поддержке правительства Иркутской области сделает все возможное для дальнейшего развития Ангарского городского округа», — добавил губернатор Приангарья.