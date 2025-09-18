Лукашенко сказал, где находится осужденный на 14 лет оппозиционер Статкевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где находится осужденный на 14 лет оппозиционер Николай Статкевич, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Недавно стало известно, что белорусский президент помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси. При этом Статкевич был в числе 52 помилованных осужденных. Однако позже появилась информация, что 69-летний оппозиционер не согласился пересекать границу с Литвой и вернулся в Беларусь.
На встрече во Дворце Независимости Лукашенко сказал, где находится Статкевич.
— Забрали его. Не бросать же его, все-таки наш человек, гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь, — прокомментировал он.
Лукашенко отметил: на границе Статкевич был предупрежден о том, что может обратно отправиться в тюрьму, вернувшись в Беларусь, и он на это согласился.
— Зачем обижать? Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, то пускай там находится, — указал белорусский президент.
Напомним, в 2021-м Гомельским областным судом Статкевич был признан виновным по делу об организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работы Центризбиркома и приговорен к 14 годам лишения свободы. В июне 2022-го после апелляции Верховный суд оставил приговор без изменения.