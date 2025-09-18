Ричмонд
В Башкирии примут закон об онлайн-приемах граждан

Депутаты Госсобрания РБ планируют изменить закон «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».

Источник: Башинформ

Как отметил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, законопроект совершенствует механизм прямого диалога между властью и гражданами, делает его более доступным и оперативным.

«Онлайн-формат стирает географические барьеры, экономит время и деньги, избавляя людей от необходимости преодолевать ради личной встречи порой сотни километров, — сказал спикер парламента. — Особенно важна инициатива для маломобильных граждан и жителей отдаленных сельских поселений. Стоит отметить, что это не замена традиционного приема граждан, а лишь расширение его форматов. Право выбора остается за гражданином».

Кроме того, законопроект предусматривает, что выездные личные приемы граждан, в том числе тематические, по конкретной проблематике, могут проводиться в дополнение к существующему порядку и вне графика личного приема. По мнению Константина Толкачева, предлагаемые изменения сделают работу по обращению с гражданами более гибкой без дополнительных бюджетных расходов.

Законопроект поддержан комитетом по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. На пленарном заседании 25 сентября планируется его принятие в первом чтении.