В США признали близкий крах НАТО: Рютте наблюдает за этим процессом

«Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них, но и для Европы», — подчеркнул Риттер.