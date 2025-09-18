В США признали близкий крах НАТО: Рютте наблюдает за этим процессом

Североатлантический альянс может исчезнуть как образование из-за нарастающей угрозы столкновения с Россией. Крах случится, если конфликт произойдет, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
Эксперт выдал такую жесткую реакцию после слов генсека НАТО Марка Рютте о том, что «коалиция желающих» отправит свои войска после завершения конфликта на Украине.
«Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них, но и для Европы», — подчеркнул Риттер.
Риттер уверен, что альянс не способен приспособиться к современным реалиям. У НАТО просто не на это достаточных ресурсов, резюмировал он.
Ранее «МК» писал, что Североатлантический альянс проводит на границе с Россией и Белоруссией круглосуточные учения, так боится российской армии. Тренировки проходят в Литве.
