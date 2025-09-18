Times: Лондон планирует признать Палестину на этих выходных

Великобритания планирует признать Палестину как государство уже на этих выходных, сообщает газета The Times. По данным издания, окончательное решение будет объявлено после завершения государственного визита президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в королевство.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен официально объявить о признании Палестины сразу после того, как Трамп покинет страну. Решение было перенесено с целью избежать эскалации темы на совместной пресс-конференции лидеров, запланированной на 18 сентября.
Ранее в окружении Стармера сообщали, что Лондон готов пересмотреть свою позицию по палестинскому вопросу и может признать государство Палестина в ходе сентябрьской сессии ООН в том случае, если Израиль не изменит свой подход к ситуации в секторе Газа.
Накануне премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД страны Ксавье Беттель заявили о планах признать государство Палестина.