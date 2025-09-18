Ричмонд
Times: Лондон планирует признать Палестину на этих выходных

Признать ближневосточное государство Британия планирует после отъезда Трампа из страны, пишут журналисты.

Великобритания планирует признать Палестину как государство уже на этих выходных, сообщает газета The Times. По данным издания, окончательное решение будет объявлено после завершения государственного визита президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в королевство.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен официально объявить о признании Палестины сразу после того, как Трамп покинет страну. Решение было перенесено с целью избежать эскалации темы на совместной пресс-конференции лидеров, запланированной на 18 сентября.

Ранее в окружении Стармера сообщали, что Лондон готов пересмотреть свою позицию по палестинскому вопросу и может признать государство Палестина в ходе сентябрьской сессии ООН в том случае, если Израиль не изменит свой подход к ситуации в секторе Газа.

Накануне премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД страны Ксавье Беттель заявили о планах признать государство Палестина.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше