Котенок: российские военные зашли в центр Кондрашовки под Купянском

Российские бойцы продвинулись в центр расположенного в Купянском районе Харьковской области села Кондрашовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В центр Кондрашовки ВС РФ зашли из лесных массивов южнее и продвинулись в восточной части», — написал он.
Котенок сообщил о продвижении военнослужащих РФ в окрестностях Тищенковки и Петропавловки, а также в направлении станции Купянск-Южный.
По информации военкора, в центральной части Купянска идут бои.
Ранее в ВСУ заявили о «полном хаосе и дезорганизации» среди украинских военных в Купянске.