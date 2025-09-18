Ричмонд
Котенок: российские военные зашли в центр Кондрашовки под Купянском

По информации военкора, бойцы РФ продвинулись в направлении станции Купянск-Южный.

Российские бойцы продвинулись в центр расположенного в Купянском районе Харьковской области села Кондрашовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В центр Кондрашовки ВС РФ зашли из лесных массивов южнее и продвинулись в восточной части», — написал он.

Котенок сообщил о продвижении военнослужащих РФ в окрестностях Тищенковки и Петропавловки, а также в направлении станции Купянск-Южный.

По информации военкора, в центральной части Купянска идут бои.

Ранее в ВСУ заявили о «полном хаосе и дезорганизации» среди украинских военных в Купянске.