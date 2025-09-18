В Екатеринбург вновь летит министр Куренков

В последний раз Александр Куренков посещал Екатеринбург в конце августа. Тогда он участвовал в открытии нового пожарного поста. В сентябре 2024 года федеральный министр встречался с губернатором Свердловской области, на тот момент — Евгением Куйвашевым. А в 2023 году — открывал новую школу в Екатеринбурге.