В Екатеринбург вновь летит министр Куренков

Глава МЧС России Александр Куренков в очередной раз посетит Екатеринбург. По данным источника ЕАН, визит запланирован на пятницу, 19 сентября.
Собеседник издания уточнил, что министр примет присягу первокурсников Уральского института МЧС. Мероприятие пройдет на площади Советской Армии.
В последний раз Александр Куренков посещал Екатеринбург в конце августа. Тогда он участвовал в открытии нового пожарного поста. В сентябре 2024 года федеральный министр встречался с губернатором Свердловской области, на тот момент — Евгением Куйвашевым. А в 2023 году — открывал новую школу в Екатеринбурге.