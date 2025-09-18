Молдавию могут ждать досрочные выборы, заявил экс-президент

«Риск повторных выборов имеется, и не только из-за того, что не смогут сформировать (коалицию и кабмин — ред.). Много причин, что придется идти на повторные выборы, в том числе в законе, в положениях о выборах. Но тот, кто попал в парламент, должен подняться на высоту ответственности за то доверие, которое ему оказали избиратели, избрав его депутатом парламента. Проще говоря, должен иметь совесть и перед избирателями, и перед страной», — заявил Воронин, отвечая на вопрос о том, столкнется ли республика с досрочными выборами, если ни одна из партий не получит большинство мест и депутаты не смогут договориться о коалиции.