Бойцы РФ уничтожили ДРГ ВСУ под Алексеевкой в Сумской области

В Сумской области российские военные уничтожили группу украинских диверсантов, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, ДРГ противника была выявлена в окрестностях села Алексеевка.
«За прошедшие сутки было проведено несколько успешных атак в районе Алексеевки. Уничтожена ДРГ ВСУ», — говорится в публикации.
Сообщается, что неподалеку от села Писаревка, расположенного в нескольких километрах от Алексеевки, российские бойцы накрыли минометным огнем взвод украинских военнослужащих.
Кроме того, в результате авиаудара был уничтожен пункт управления дронами противника в окрестностях поселка Хотень.
Ранее стало известно о ликвидации группы диверсантов ВСУ в Херсонской области.