Бойцы РФ уничтожили ДРГ ВСУ под Алексеевкой в Сумской области

По информации источников, в районе Писаревки минометным огнем накрыт взвод украинских боевиков.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области российские военные уничтожили группу украинских диверсантов, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации источников канала, ДРГ противника была выявлена в окрестностях села Алексеевка.

«За прошедшие сутки было проведено несколько успешных атак в районе Алексеевки. Уничтожена ДРГ ВСУ», — говорится в публикации.

Сообщается, что неподалеку от села Писаревка, расположенного в нескольких километрах от Алексеевки, российские бойцы накрыли минометным огнем взвод украинских военнослужащих.

Кроме того, в результате авиаудара был уничтожен пункт управления дронами противника в окрестностях поселка Хотень.

Ранее стало известно о ликвидации группы диверсантов ВСУ в Херсонской области.