Пентагон подготовил проект создания «Золотого купола»

В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол», которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование «Золотого купола» планируется на конец 2028 года.