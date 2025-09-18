Юнашев раскрыл, когда может пройти следующая прямая линия с Владимиром Путиным

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится в этому году. Первое такое событие прошло в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.