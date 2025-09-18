Ричмонд
Юнашев раскрыл, когда может пройти следующая прямая линия с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин может провести прямую линию и большую пресс-конференцию 18 или 25 декабря. Об этом в четверг, 18 сентября, заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

— Думаю, 18 или 25 декабря у меня будет много работы, — отметил журналист в своем Telegram-канале.

Днем ранее стало известно, что Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию, в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится в этому году. Первое такое событие прошло в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.

Незадолго до этого президент Владимир Путин посетил совместные стратегические командно-штабные учения «Запад-2025» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области, где присутствовали наблюдатели из разных стран мира. Путин по-английски обратился к зарубежным гостям и поблагодарил их за участие.

