DE: Трамп жестко унизил принца Гарри перед королем Карлом

Президент США Дональд Трамп во время своей встречи с королевской четой в Великобритании жестко унизил принца Гарри перед Карлом III, он специально игнорировал Гарри и восхвалял принца Уильяма, пишет Daily Express US.
«Трамп демонстративно пренебрежительно высказался во время своего выступления на государственном ужине с королем Карлом. Трамп похвалил короля за то, что тот воспитал замечательного сына, принца Уильяма, но не упомянул его младшего сына принца Гарри, который живёт в Соединённых Штатах со своей женой и детьми», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что глава США назвал принца Уэльского «выдающимся» и «потрясающим», а его жену, принцессу Кейт, «сияющей, здоровой и красивой».
Уточняется, что ранее Трамп неоднократно унижал Гарри. Например, в интервью The New York Post после призывов общественности выгнать Гарри и его жену Меган Маркл он заявил: «Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна».
Напомним, во вторник, 16 сентября, Трампы прилетели в Великобританию с государственным визитом. В среду, 17 сентября, у них состоялась встреча с королевской четой.
