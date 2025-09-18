Юнашев: большая пресс-конференция Путина пройдет 18 или 25 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 18 или 25 декабря. Об этом в Telegram-канале «Юнашев LIVE» сообщил журналист издания Life.ru Александр Юнашев.
«Как мне стало известно, в АП почти определились с датой проведения прямой линии и большой пресс-конференции Путина. Думаю, 18 или 25 декабря у меня будет много работы», — допустил журналист.
Накануне президент России Владимир Путин дал указание правительству начать подготовку к очередной прямой линии, подчеркнув важность эффективной работы с вопросами и сообщениями граждан. Свое поручение политик озвучил в ходе совещания с членами правительства страны.
К слову, прошлогоднюю прямую линию президента чиновникам помогал готовить искусственный интеллект.