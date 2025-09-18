Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре

Песков сообщил журналисту Life Александру Юнашеву, что в этом году проведение Прямой линии планируется на декабрь.
«И (Прямая линия — ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией», — добавил пресс-секретарь президента.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
