Сообщается, что британский премьер Кир Стармер признает палестинское государство в выходные, после того как Дональд Трамп завершит свой государственный визит в Великобританию. Премьер-министр Соединенного Королевства ранее заявлял, что планирует признать палестинскую государственность перед Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке в этом месяце, если Израиль не выполнит ряд условий для улучшения гуманитарной ситуации в Газе.
Встречи на высшем уровне в рамках саммита ООН с участием мировых лидеров начнутся 23 сентября. По данным СМИ, Стармер воздержался от официального объявления о признании Великобританией палестинского государства до тех пор, пока Трамп не уедет, опасаясь, что это может стать главной темой пресс-конференции, которую они планируют провести в четверг в Чекерсе.
Как подчеркивает The Guardian, британский премьер-министр оказался не в ладах с администрацией США из-за этого шага, которая выступает против официального признания государства. Однако другие страны, включая Францию, Австралию и Канаду, заявили, что планируют предпринять такой же шаг на встрече в ООН.
В июле Стармер объявил, что признает государственность Палестины после усиления давления со стороны депутатов-лейбористов из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе. Но лидер лейбористов предположил, что британское признание является условным, и он воздержится, если Израиль согласится на прекращение огня и долгосрочный устойчивый мир, который предусматривает создание двух государств, и позволит ООН возобновить поставки помощи.
Однако все три условия вряд ли будут выполнены, поскольку израильское правительство выступает против этих условий. Израильские войска проводят крупное наземное наступление в Газе, в результате чего в последние дни тысячи людей были вынуждены бежать, напоминает The Guardian.
Государство Палестина уже признано 147 из 193 государств — членов ООН. Россия — как правопреемник СССР — признает Государство Палестину с конца 1980-х годов.
В другом месте Садик Хан впервые охарактеризовал ситуацию в Газе как «геноцид». Мэр Лондона заявил аудитории на мероприятии «Время вопросов к народу» в среду: "Я считаю, что происходящее в Газе является геноцидом.
«Когда я вижу фотографии голодающих детей — 20 000 детей умерли от голода из-за политики израильского правительства, — когда я вижу, что система здравоохранения в Газе разрушена, когда я вижу нехватку продовольствия для нуждающихся людей, когда я вижу искусственный голод, когда я читаю промежуточный отчет. после вынесения решения Международным судом, а затем ознакомления с отчетом комиссии ООН на этой неделе, я думаю, неизбежно прийти к выводу, что в Газе на наших глазах происходит геноцид».
Во вторник комиссия ООН по расследованию заявила, что у нее есть достаточные основания заключить, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в Газе.
Министерство иностранных дел Израиля заявило, что категорически отвергает доклад, назвав его «искаженным и лживым».