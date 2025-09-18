Стармер пообещал признать палестинское государство

«Когда я вижу фотографии голодающих детей — 20 000 детей умерли от голода из-за политики израильского правительства, — когда я вижу, что система здравоохранения в Газе разрушена, когда я вижу нехватку продовольствия для нуждающихся людей, когда я вижу искусственный голод, когда я читаю промежуточный отчет. после вынесения решения Международным судом, а затем ознакомления с отчетом комиссии ООН на этой неделе, я думаю, неизбежно прийти к выводу, что в Газе на наших глазах происходит геноцид».