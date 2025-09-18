До 100 иностранных наемников уничтожили российские военные в Харькове, сообщает Lenta.ru со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам Лебедева, уничтоженные наемники ВСУ были из стран Центральной Америки. ВС РФ нанесли удар по общежитию, которое расположено около промышленной зоны.
Внутри этого общежития находилось до 100 наемников, которые сражались за ВСУ. Сейчас точное число украинских потерь уточняется.
Помимо этого, Лебедев заявил, что военные ВС РФ нанесли удар и по цеху ремонта бронетехники в Харькове, а также ряду объектов в Купянском и Богодуховском районах.