Песков: Большую пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил, что в этом году традиционная «Прямая линия» с лидером России Владимиром Путиным состоится в декабре. Об этом в телеграм-канале сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.
«Да, так и будет. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — сказал Песков.
При этом Юнашев уточнил, что конкретную дату проведения Песков пока не назвал, и детали станут известны ближе к событию.