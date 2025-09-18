Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Большую пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией

В Кремле подтвердили проведение «Прямой линии» с президентом в объединенном формате.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил, что в этом году традиционная «Прямая линия» с лидером России Владимиром Путиным состоится в декабре. Об этом в телеграм-канале сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

«Да, так и будет. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — сказал Песков.

При этом Юнашев уточнил, что конкретную дату проведения Песков пока не назвал, и детали станут известны ближе к событию.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше