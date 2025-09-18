Sun: Борис Джонсон после шампанского и канапе устроил скандал журналисту

«После шампанского и канапе во вторник вечером состоялся обмен мнениями. Мистер Джонсон вступил в перепалку после резкого высказывания телеведущего Эндрю Нила, который задался вопросом, почему консерваторы не делают больше для сдерживания миграции и увеличения расходов на оборону», — говорится в материале.