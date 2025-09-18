Sun: Борис Джонсон после шампанского и канапе устроил скандал журналисту

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ужина для сторонников президента США Дональда Трампа, который проходил в элитном отеле в центре Лондона, устроил скандал телевизионному журналисту Эндрю Нилу, пишет The Sun со ссылкой на очевидцев.
«После шампанского и канапе во вторник вечером состоялся обмен мнениями. Мистер Джонсон вступил в перепалку после резкого высказывания телеведущего Эндрю Нила, который задался вопросом, почему консерваторы не делают больше для сдерживания миграции и увеличения расходов на оборону», — говорится в материале.
По словам очевидца, Джонсон «был решителен» и кричал, что «мы не должны принижать вклад мигрантов в развитие Великобритании».
Ранее Борис Джонсон занялся рекламой средств для похудения.