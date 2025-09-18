В помощь участникам СВО в Новосибирске открылся центр содействия спецоперации

— Идет специальная военная операция. Наши военнослужащие с честью и доблестью решают поставленные боевые задачи, защищают наши национальные интересы и суверенитет. Не менее важным проявлением патриотизма является помощь нашей армии. Мы организовали центр содействия СВО, где аккумулировали сразу несколько направлений поддержки армии. Это и сбор гумпомощи, и обучение тактической медицине, управлению беспилотниками. Сюда могут приходить разработчики-энтузиасты, делиться своими идеями, которые впоследствии найдут свое применение. Это очень важная структура, и мы работаем над ее развитием сообща, — рассказал мэр Максим Кудрявцев во время посещения центра.