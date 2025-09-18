В помощь участникам СВО в Новосибирске открылся центр содействия спецоперации

В Новосибирске открыли Городской центр содействия специальной военной операции. Здесь будут оказывать комплексную поддержку участникам СВО, собирать гуманитарную помощь и проводить подготовку добровольцев.
— Идет специальная военная операция. Наши военнослужащие с честью и доблестью решают поставленные боевые задачи, защищают наши национальные интересы и суверенитет. Не менее важным проявлением патриотизма является помощь нашей армии. Мы организовали центр содействия СВО, где аккумулировали сразу несколько направлений поддержки армии. Это и сбор гумпомощи, и обучение тактической медицине, управлению беспилотниками. Сюда могут приходить разработчики-энтузиасты, делиться своими идеями, которые впоследствии найдут свое применение. Это очень важная структура, и мы работаем над ее развитием сообща, — рассказал мэр Максим Кудрявцев во время посещения центра.
Руководитель центра Данил Кузнецов сообщил, что основное направление работы — это консультации, в том числе психологические и юридические.
— Помогаем социализироваться, записаться на службу по контракту, разъясняем порядок получения льгот и решаем другие вопросы. Еженедельно у нас проходят занятия по тактической медицине и по пилотированию БПЛА. Оборудована инженерно-техническая мастерская, где любой желающий — начинающий или уже опытный — конструктор может попробовать себя в деле. Обучение проводят как гражданские инструкторы, так и военные, — поделился Данил Кузнецов.
Центр является подведомственным учреждением управления общественных связей мэрии Новосибирска и сотрудничает со многими общественными организациями города, а также волонтерами.