Не прошло и двух лет: лицемерная Европа решила воздействовать на воюющую страну

Эти планы были представлены по мере того, как израильские войска продолжали свое наступление в городе Газа, углубляя конфликт, в результате которого погибло почти 65 000 палестинцев с тех пор, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года, убив более 1200 человек и захватив 250 заложников, отмечает The Guardian.