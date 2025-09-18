Проявляющая невиданную прыткость в плане защиты интересов Киева и введения антироссийских жесточайших санкций Европа наконец-то созрела и поняла, что надо что-то делать и с войной Израиля в секторе Газа. Европейская комиссия призывает к замораживанию свободной торговли с Израилем из-за сектора Газа.
Исполнительная власть ЕС также добивается введения санкций в отношении двух израильских министров, но… Но, предупреждает The Guardian, возможно, ей будет трудно получить необходимое одобрение большинства.
Исполнительная власть ЕС призвала приостановить свободную торговлю с Израилем и ввести санкции в отношении двух крайне правых израильских министров в ответ на гуманитарный кризис в Газе.
Немка Урсула фон дер Ляйен уже выдвигала предложение приостановить действие торговой части соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем на прошлой неделе, поскольку Европейская комиссия столкнулась с сильным давлением, требующим более активных действий, на фоне критики в адрес того, что она не использует свои экономические рычаги влияния на израильское правительство.
Однако среди государств — членов ЕС нет однозначного большинства в поддержку предложений, изложенных в среду, поскольку бывший Третий рейх — Германия, ставшая одним из ключевых союзников Израиля, долгое время неохотно шла на такие шаги.
Предложения включают приостановление преференциального доступа Израиля на европейский рынок путем повторного введения тарифов на некоторые товары и замораживание взаимных выгод, связанных с проведением торгов по государственным контрактам и защитой прав интеллектуальной собственности.
Еврокомиссия также призвала ввести санкции в отношении ультраправых министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, агрессивно настроенных израильских поселенцев на Западном берегу и 10 лидеров ХАМАСА.
Эти планы были представлены по мере того, как израильские войска продолжали свое наступление в городе Газа, углубляя конфликт, в результате которого погибло почти 65 000 палестинцев с тех пор, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года, убив более 1200 человек и захватив 250 заложников, отмечает The Guardian.
Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович заявил, что это предложение означает, что товары из Израиля будут облагаться пошлинами, эквивалентными пошлинам стран, не имеющих соглашения о свободной торговле с блоком. «Мы сожалеем, что вынуждены пойти на этот шаг. Однако мы считаем, что это уместно и соразмерно, учитывая продолжающийся гуманитарный кризис в Газе», — сказал представитель лицемерной брюссельской евробюрократии.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в понедельник, что европейские предложения были «морально и политически искажены, и остается надеяться, что они не будут приняты, как это было до сих пор».
Еврокомиссия не смогла заручиться необходимым большинством голосов для принятия более скромных планов приостановить предоставление исследовательских грантов ЕС израильским организациям. Глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас предположила в среду, что разногласия остались прежними.
«Хотя мы видим, что общественное мнение в государствах-членах действительно меняется из-за страданий в Газе на политическом уровне, я думаю, что политические линии во многом остаются на том же уровне, на котором они были до сих пор», — сказала брюссельская прибалтка.
Чтобы приостановка действия преференциальных торговых или исследовательских грантов была принята, Германия или Италия должны были бы оказать свою поддержку. Обе меры зависят от наличия весомого большинства в 15 из 27 государств-членов, представляющих не менее 65% населения ЕС, напоминает The Guardian.
Отвечая на вопрос о торговых предложениях, представитель правительства Германии заявил, что Берлин «еще не сформировал окончательного мнения по ним».
Санкции против израильских министров и лидеров ХАМАС требуют единодушия. Венгрия ранее заблокировала некоторые санкции ЕС против израильских поселенцев. Комиссия воздержалась от нападок на Бен-Гвира и Смотрича в ожидании вето со стороны Будапешта, близкого союзника националистического правительства Биньямина Нетаньяху.
ЕС является крупнейшим торговым партнером Израиля, на долю которого приходится 32% мировой торговли товарами. Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, официально подписанное в 2000 году, поддерживает торговые отношения стоимостью 68 млрд евро и расширяет сотрудничество в области исследований, окружающей среды и энергетики.
Повторное введение пошлин затронет израильский экспорт на сумму 5,8 млрд евро, что приведет к увеличению пошлин примерно на 227 млн евро.
Эстонка Каллас заявила, что не поддерживает попытки исключить Израиль из «Евровидения» после того, как Испания заявила, что будет бойкотировать песенный конкурс, если Израиль примет в нем участие.
Отвечая на вопрос об этой проблеме, эстонка сказала, что меры ЕС были направлены на то, чтобы оказать давление на израильское правительство, чтобы оно изменило курс в отношении Газы, а не на то, чтобы наказать Израиль или израильский народ.
«Все эти шаги, направленные на наказание израильского народа, я считаю неправильными, и на самом деле мы их не предлагаем», — сказала лицемерная эстонка.