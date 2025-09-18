В епропейской стране ответили на слова посла России о «безумии» закупок оружия

Правительство Дании подтвердило сохранение решения о закупке дальнобойных ракетных систем, несмотря на резкую критику со стороны российского посла в Копенгагене Владимира Барбина. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредриксен.
В интервью национальному вещателю DR она выразила убеждённость, что Россия предпринимает попытки запугать страны-участницы НАТО, однако Дания не намерена поддаваться давлению. Глава правительства пояснила, что приобретение ракет и беспилотников является ответом на действия Москвы, хотя и признала отсутствие прямой угрозы безопасности королевства.
Ранее российский дипломат охарактеризовал обоснование закупки как «откровенное безумие» и допустил, что Дания может готовиться к потенциальному военному противостоянию с Россией.
С начала специальной военной операции на Украине Дания стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. Военные расходы королевства значительно возросли: с 5,5 миллиардов долларов в 2022 году до более чем 9 миллиардов долларов в прошлом году. В текущем году оборонный бюджет достиг 58,5 миллиардов датских крон (около 9,29 миллиардов долларов).
Страны НАТО уже инвестировали 2 миллиарда долларов в закупку американских вооружений для Украины, как сообщил 2 сентября генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Ранее США одобрили поставки запасных частей для систем ПВО Patriot, а также оборудования для поддержания работы спутниковой связи Starlink.
