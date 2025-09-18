В епропейской стране ответили на слова посла России о «безумии» закупок оружия

С начала специальной военной операции на Украине Дания стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. Военные расходы королевства значительно возросли: с 5,5 миллиардов долларов в 2022 году до более чем 9 миллиардов долларов в прошлом году. В текущем году оборонный бюджет достиг 58,5 миллиардов датских крон (около 9,29 миллиардов долларов).