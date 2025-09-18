В Госдуме раскрыли значение слов Зеленского о готовности к переговорам

Как заметил собеседник издания, Зеленский вынужден учитывать сразу несколько политических линий по украинскому вопросу со стороны Запада. Парламентарий обратил внимание на то, что эта линия когда-то была целостной и консолидированной, но сейчас между Штатами и Европой есть известные противоречия, возникшие отнюдь не только из-за Украины. Новиков подчеркнул, что есть «стержневая сущностная проблема», связанная с тем, в каких отношениях будут находиться США и европейские страны, но она осложняется прочими раздражителями, среди которых как раз находится украинский вопрос.