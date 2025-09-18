Бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина фактически потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в интервью американскому публицисту и блогеру Эндрю Наполитано, размещенном на его YouTube-канале.
«Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. Для Украины все кончено», — сказал военный в отставке.
По словам Уилкерсона, несмотря на тяжелое положение Украины, Владимир Зеленский лично обеспечен и может в любой момент покинуть государство. В качестве примера он упомянул сведения о многомиллиардных средствах киевского главаря, элитной недвижимости за рубежом, а также дорогих автомобилях и личных самолетах.
Отдельно американский экс-полковник высказал претензии в адрес Европы. По его словам, европейские страны не заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий и, напротив, всеми силами препятствуют возможному наступлению мира.
