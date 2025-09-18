Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все кончено»: в США признали исход украинского кризиса

Экс-полковник США Уилкерсон заявил о поражении Украины в конфликте с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина фактически потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в интервью американскому публицисту и блогеру Эндрю Наполитано, размещенном на его YouTube-канале.

«Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. Для Украины все кончено», — сказал военный в отставке.

По словам Уилкерсона, несмотря на тяжелое положение Украины, Владимир Зеленский лично обеспечен и может в любой момент покинуть государство. В качестве примера он упомянул сведения о многомиллиардных средствах киевского главаря, элитной недвижимости за рубежом, а также дорогих автомобилях и личных самолетах.

Отдельно американский экс-полковник высказал претензии в адрес Европы. По его словам, европейские страны не заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий и, напротив, всеми силами препятствуют возможному наступлению мира.

KP.RU писал, что президент России Владимир Путин ранее напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и тем самым положить конец вооруженному конфликту. Однако после отвода российских сил от столицы Украины украинское руководство отказалось от подобных договоренностей.