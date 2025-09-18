Антидроновые «Стрелы»: зенитчики группировки «Центр» рассказали об уничтоженных целях

В эшелонированной противовоздушной обороне войск группировки «Центр», которую вчера проинспектировал начальник Генштаба генерал армии Герасимов, за ближнюю зону отвечают, в частности, расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10». Корреспондент «МК» встретился с зенитчиками гвардейского мотострелкового соединения группировки «Центр» поле того, как расчет вернулся боевого задания.
На днях расчет уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Шарк» на Красноармейском (Покровском) направлении. Вражеский дрон пытался выявлять наши позиции и корректировать огневые удары, рассказал командир взвода с позывным «Ива».
«С момента обнаружения до уничтожения цели прошло около двух минут», — рассказал он.
В задачи расчета входит воздушное прикрытие командных пунктов, позиций артиллерии, комплексов ПВО средней дальности.
«Сейчас работаем часто. Да, иногда бывает затишье. На это оказывает влияние погода. А так ежедневно по несколько выездов за день. За все время здесь сбили не одну сотню вражеских дронов. Чаще других сбиваем беспилотники “Лелека”, “Шарк”, “Фурия”. В последнее время стали попадаться такие дроны, как “Вектор”, — рассказал комвзвода.
Оператор ЗРК с позывным «Вел» говорит, что ракета наводится в инфракрасном режиме. Ведем визуальное наблюдение, засекаем цель. Дальше, как правило, 2−5 минут, и она уничтожается, пояснил зенитчик. «Противнику нас засечь трудно. Сейчас такое время года, когда “лесополки” еще зеленые и маскироваться проще. Но это не должно расслаблять», — говорит он.
Во время одного из боевых дежурств, которое длится порядка 12 часов, расчет поразил одну за другой три цели: разведывательные дроны ВСУ «Лелека-100», «Фурия» и «Валькирия».
Механик-водитель с позывным «Румба» похвалил боевую машину: проходимая, маневренная, скорость примерно 60−65 км/ч.