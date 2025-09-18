Антидроновые «Стрелы»: зенитчики группировки «Центр» рассказали об уничтоженных целях

«Сейчас работаем часто. Да, иногда бывает затишье. На это оказывает влияние погода. А так ежедневно по несколько выездов за день. За все время здесь сбили не одну сотню вражеских дронов. Чаще других сбиваем беспилотники “Лелека”, “Шарк”, “Фурия”. В последнее время стали попадаться такие дроны, как “Вектор”, — рассказал комвзвода.