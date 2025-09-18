Песков сообщил Life.ru сроки ежегодной прямой линии Путина

Последняя «Прямая линия» прошла 19 декабря 2024 года. Она также была совмещена с большой пресс-конференцией. По данным организаторов, в адрес президента поступило свыше двух миллионов обращений. Главные темы вопросов касались социально-экономической ситуации, здравоохранения, поддержки семей, а также спецоперации и международной обстановки. Путин уже поручил начать подготовку к очередной «Прямой линии».