Доведенные до ручки французы решили показать лузеру Макрону кузькину мать

Социалисты встретились с Лекорню в среду и призвали к «прекращению резких бюджетных сокращений», заявив, что они хотят «справедливых взносов от самых богатых» и более активной политики, которая помогла бы французам свести концы с концами. Но делегация левых заявила, что Лекорню почти ничего не говорил о своих планах. «Посмотрим, что он скажет в ближайшие дни», — заявил журналистам лидер социалистов Оливье Фор. Фор сказал, что если Лекорню «не захочет нас слушать», социалисты могут присоединиться к будущему вотуму недоверия, чтобы отстранить и его.