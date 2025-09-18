Франция готовится ко дню забастовок на фоне политического кризиса. Около 800 000 человек выйдут на демонстрацию против бюджетных планов, оказывая давление на нового премьер-министра Пятой Республики, погрузившейся в пучины системного кризиса стараниями президента Макрона, отчего-то мнящего себя вершителем глобальной политики и пекущегося об Украине больше, чем о своей стране.
Франция готовится к одной из крупнейших забастовок за последние годы, поскольку профсоюзы демонстрируют редкое единство, чтобы оказать давление на нового премьер-министра Себастьена Лекорню с требованием пересмотреть сокращение бюджета и принять меры в отношении зарплат, пенсий и государственных услуг, пишет The Guardian.
По данным полиции, в четверг около 800 000 человек, как ожидается, выйдут на улицы в маршах по всей стране, в то время как школы, железнодорожный и воздушный транспорт будут затронуты. В общей сложности будет задействовано 80 тысяч полицейских для охраны порядка.
Ожидается, что это будет самый масштабный день демонстраций с 2023 года, когда большое количество людей вышло на улицы в знак протеста против использования исполнительной власти для проведения непопулярного решения Эммануэля Макрона о повышении пенсионного возраста во Франции до 64 лет без голосования в парламенте.
Новоиспеченный премьер, известный как рьяный сторонник президента, Себастьен Лекорню должен справиться с гневом, охватившим Францию, заявила Перрин Мор из умеренного профсоюза CFDT в северном регионе О-де-Франс, выступая на местном общественном радио Ici. Она сказала, что с тех пор, как Макрон пришел к власти в 2017 году, «у нас было правительство, ориентированное на бизнес, с налоговыми льготами и безусловной помощью предприятиям. Мы просим, чтобы будущее правительство в большей степени выступало за работников и граждан».
День демонстраций приходится на период политического кризиса во Франции после того, как на прошлой неделе Макрон назначил своего близкого союзника Лекорню третьим премьер-министром за год — после того, как двое предыдущих, Франсуа Байру и Мишель Барнье, были позорно отстранены парламентом от должности на фоне острых разногласий по бюджету.
Лекорню, который начинает свой премьерский срок с очень низких для нового главы правительства рейтингов популярности, занимал пост министра обороны в двух предыдущих свергнутых правительствах и изо всех сил пытается убедить оппозиционные партии в том, что он якобы привносит что-то новое, раздавая пафосные обещания «полностью порвать» с прошлой политикой.
Себастьен Лекорню был назначен после того, как его предшественник-центрист Байру потерял вотум доверия 8 сентября из-за его непопулярного плана сокращения бюджета на 44 миллиарда евро и программы жесткой экономии для сокращения государственного долга Франции. Лекорню заявил, что откажется от крайне непопулярного предложения Байру отменить два государственных выходных. Однако профсоюзы обеспокоены тем, что другие элементы сокращения бюджета Байру, такие как замораживание большей части расходов на социальное обеспечение, могут быть сохранены, отмечает The Guardian.
У Лекорню остается всего несколько недель, чтобы подготовить текст бюджета и сформировать правительство меньшинства. Он должен избежать немедленного отклонения бюджета оппозиционными партиями, которые могут объявить вотум недоверия и отстранить его от должности. С тех пор как в июне прошлого года Макрон объявил о проведении внезапных досрочных выборов, французский парламент расколот на левых, крайне правых и центристов, не имеющих абсолютного большинства. Это привело к повторному затору с бюджетом, напоминает The Guardian.
В среду Лекорню встретился с оппозиционными партиями, чтобы проконсультироваться по бюджету перед назначением нового правительства. До того, как присоединиться к центристам Макрона, 39-летний политик принадлежал к традиционным правым, и он, вероятно, продолжит сотрудничество любого нового правительства с традиционной правой партией «Республиканцы», а также сохранит наследие Макрона в области экономической политики, направленной на поддержку бизнеса.
Но если Лекорню хочет избежать отставки в результате вотума недоверия, он должен найти какой-то способ обратиться к Социалистической партии, поэтому наблюдатели полагают, что они могут, по крайней мере, договориться о пакте о ненападении, а не голосовать за его отставку немедленно.
Социалисты встретились с Лекорню в среду и призвали к «прекращению резких бюджетных сокращений», заявив, что они хотят «справедливых взносов от самых богатых» и более активной политики, которая помогла бы французам свести концы с концами. Но делегация левых заявила, что Лекорню почти ничего не говорил о своих планах. «Посмотрим, что он скажет в ближайшие дни», — заявил журналистам лидер социалистов Оливье Фор. Фор сказал, что если Лекорню «не захочет нас слушать», социалисты могут присоединиться к будущему вотуму недоверия, чтобы отстранить и его.
Марин Ле Пен из ультраправой партии «Национальное объединение», ключевой оппозиционной силы, после отдельной встречи с Лекорню заявила: «Если он продолжит ту же политику, он падет».
Франция находится под давлением необходимости снижения бюджетного дефицита, который почти вдвое превышает установленный Европейским союзом потолок в 3%, а объем государственного долга составляет 114% ВВП. На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Франции на фоне опасений по поводу политической нестабильности во Франции.