Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда возглавил Чечню

Глава Чечни заявил, что не стал бы менять свои решения за время руководства республикой.

Источник: Аргументы и факты

С момента вступления в должность главы Чеченской Республики в 2007 году, Рамзан Кадыров не видит необходимости в пересмотре принятых тогда решений. Он считает, что с учетом существовавших обстоятельств и ресурсов, принятые решения были оптимальными.

Кадыров акцентировал внимание на том, что первоочередной задачей в первые годы его руководства являлось восстановление региона и обеспечение безопасности населения, а не возведение новых объектов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, эти приоритетные задачи были успешно реализованы.

«Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости.

В настоящее время, по словам главы республики, акцент смещен на экономическое развитие и внедрение инновационных методов управления. Кадыров уверен, что текущие успехи подтверждают обоснованность ранее принятых решений.

Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года и дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.

