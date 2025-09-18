Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда возглавил Чечню

С момента вступления в должность главы Чеченской Республики в 2007 году, Рамзан Кадыров не видит необходимости в пересмотре принятых тогда решений. Он считает, что с учетом существовавших обстоятельств и ресурсов, принятые решения были оптимальными.
Кадыров акцентировал внимание на том, что первоочередной задачей в первые годы его руководства являлось восстановление региона и обеспечение безопасности населения, а не возведение новых объектов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, эти приоритетные задачи были успешно реализованы.
«Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости.
В настоящее время, по словам главы республики, акцент смещен на экономическое развитие и внедрение инновационных методов управления. Кадыров уверен, что текущие успехи подтверждают обоснованность ранее принятых решений.
Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года и дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.