Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда возглавил Чечню

«Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости.