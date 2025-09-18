Politico: ЕК представит новый пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

Напомним, 19-й пакет антироссийских санкций планировали представить 17 сентября, однако ЕК отложила его на неопределенный срок. По данным Politico, ЕС сместил фокус внимания с введения новых ограничений против России на оказание давления на Словакию и Венгрию. Евросоюз добивается, чтобы Братислава и Будапешт «снизили зависимость от российской нефти».