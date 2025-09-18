Politico: ЕК представит новый пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение об очередном пакете санкций против России 19 или 22 сентября. Об этом со ссылкой на дипломатов пишет европейское издание Politico.
По словам собеседников издания, нового пакета антироссийских санкций «стоит ожидать в пятницу или в понедельник». Несколько дипломатов допустили, что санкции могут быть обнародованы раньше.
Напомним, 19-й пакет антироссийских санкций планировали представить 17 сентября, однако ЕК отложила его на неопределенный срок. По данным Politico, ЕС сместил фокус внимания с введения новых ограничений против России на оказание давления на Словакию и Венгрию. Евросоюз добивается, чтобы Братислава и Будапешт «снизили зависимость от российской нефти».
Ранее в Кремле заявили, что Россия не подвержена влиянию санкций Запада.