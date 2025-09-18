Знаменитое шоу Джимми Киммела сняли с эфира за нападки на Трампа после убийства Кирка

В США на неопределённый срок приостановили показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! с комиком Джимми Киммелом. Это произошло из-за высказываний ведущего об убийстве американского активиста Чарли Кирка, сообщает Deadline со ссылкой на представителя телеканала ABC, где выходило шоу. О прекращении сотрудничества с Киммелом заявила также компания Nexstar — владелец наибольшего числа телевизионных станций в США.