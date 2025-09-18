Знаменитое шоу Джимми Киммела сняли с эфира за нападки на Трампа после убийства Кирка

«Nexstar сообщает, что партнёрские и принадлежащие компании телестанции, аффилированные с ABC, исключат из эфира шоу Джимми Киммела в обозримом будущем. Nexstar решительно возражает против недавних комментариев Киммела относительно убийства Чарли Кирка и заменит шоу другими программами», — говорится в заявлении компании.
Во время выпуска шоу от 15 сентября Джимми Киммел, что движение президента США Дональда Трампа MAGA пытается «заработать политические очки» на убийстве Кирка. Глава Белого дома уже успел прокомментировать отмену программы в соцсети Truth Social.
«Поздравляем ABC с тем, что они наконец нашли смелость сделать то, что было необходимо», — заявил Трамп.
Пользователи соцсетей, включая губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, раскритиковали отмену показа шоу Киммела, назвав это решение атакой на свободу слова. С критикой также выступили журналисты и Гильдия сценаристов Америки.
Напомним, что соратник Дональда Трампа скончался от огнестрельного ранения, полученного в университете Юты. 31-летний Чарли Кирк, известный критикой помощи Украине и призывами к налаживанию отношений с Россией, был доставлен в больницу, где скончался. Убийца, 22-летний Тайлер Робинсон, был задержан.