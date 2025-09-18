Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о неожиданных последствиях разрыва Финляндией отношений с РФ

Решение Хельсинки о разрыве отношений с Москвой негативно отразилось на юго-восточных регионах Финляндии, которые столкнулись с серьезными экономическими последствиями, а также на местных жителях.

Решение Хельсинки о разрыве отношений с Москвой негативно отразилось на юго-восточных регионах Финляндии, которые столкнулись с серьезными экономическими последствиями, а также на местных жителях. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «ТАСС».

По его словам, на этих территориях начался процесс депопуляции, поскольку «без российских туристов там делать нечего». Иванов отметил, что в юго-восточной части страны «все рухнуло», а экономическая деятельность практически прекратилась.

Со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, добавил он.

В августе генеральный директор Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подтвердил, что страна сильнее других европейских государств ощутила последствия как боевых действий на Украине, так и разрыва торговых отношений с Россией.

Позднее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своей колонке указал, что Финляндия самостоятельно разрушила взаимовыгодные отношения с Москвой по своей собственной инициативе.

Читайте также: Неожиданно стали известны детали климатического спора Финляндии и ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше