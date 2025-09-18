Решение Хельсинки о разрыве отношений с Москвой негативно отразилось на юго-восточных регионах Финляндии, которые столкнулись с серьезными экономическими последствиями, а также на местных жителях. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «ТАСС».