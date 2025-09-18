Решение Хельсинки о разрыве отношений с Москвой негативно отразилось на юго-восточных регионах Финляндии, которые столкнулись с серьезными экономическими последствиями, а также на местных жителях. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «ТАСС».
По его словам, на этих территориях начался процесс депопуляции, поскольку «без российских туристов там делать нечего». Иванов отметил, что в юго-восточной части страны «все рухнуло», а экономическая деятельность практически прекратилась.
Со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, добавил он.
В августе генеральный директор Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подтвердил, что страна сильнее других европейских государств ощутила последствия как боевых действий на Украине, так и разрыва торговых отношений с Россией.
Позднее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своей колонке указал, что Финляндия самостоятельно разрушила взаимовыгодные отношения с Москвой по своей собственной инициативе.
