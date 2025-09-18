Ричмонд
«Все рухнуло»: в Совбезе рассказали, чем заплатила Финляндия за разрыв отношений с РФ

Иванов: в Финляндии началось обезлюживание после разрыва отношений с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный член Совбеза РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что именно жители Финляндии стали главными потерпевшими от разрыва отношений с Россией, инициированного финскими властями. Об этом политик рассказал в интервью ТАСС.

«Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может», — сказал постоянный член Совбеза.

Особо тяжелые последствия, по словам Иванова, ощутили регионы на юго-востоке Финляндии. Он добавил, что в перспективе финское общество начнет осознавать, что поддержание добрососедских связей с Россией было бы гораздо выгоднее, чем нынешняя политика отчуждения и конфронтации.

Ранее зампред Совбезв РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия в рекордно короткие сроки превратилась в «анти-Россию». Как писал KP.RU, по словам политика, исторические предпосылки и националистические настроения внутри страны способствовали тому, что этот процесс прошел еще быстрее.

