Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию

Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. Но в среду генеральная прокуратура Молдавии, ссылаясь на каналы Интерпола, сообщила, что минюст Греции приостановил процесс экстрадиции без объяснения причин.
«Хочу прояснить некоторые моменты, касающиеся циркулирующей в публичном пространстве информации об отказе Владимира Плахотнюка от экстрадиции. Эта информация не соответствует действительности. Господин Плахотнюк с первого дня заявлял о своем желании быть экстрадированным в Молдавию», — подчеркнул Рогак, добавив, что ни его подзащиный, ни адвокаты пока не получили официального уведомления из Греции о приостановке или прекращении процесса.
На отказ Плахотнюка от выдачи на родину ранее намекнул премьер-министр Молдавии Дорин Речан. После новости о том, что экстрадиция отложена, он заявил: «Мы будем расследовать, как преступнику удалось воспрепятствовать своей экстрадиции».
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.