Дружественная России страна начала военные учения на фоне риска американской агрессии

«Никто не знает, потому что говорят, что в нем были наркотики, но кто видел наркотики?» — заявил ранее в среду министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, заявив, что Венесуэла борется с наркотиками. Кабельо сообщил журналистам, что в этом году власти изъяли более 60 тонн наркотиков.