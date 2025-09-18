Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дружественная России страна начала военные учения на фоне риска американской агрессии

Венесуэла заявляет, что начала трехдневные военные учения на своем карибском острове Ла-Орчила в связи с ростом напряженности на фоне военной активности США в регионе.

Венесуэла заявляет, что начала трехдневные военные учения на своем карибском острове Ла-Орчила в связи с ростом напряженности на фоне военной активности США в регионе. Вооруженные силы заявляют, что в Карибском регионе задействовано «специальное военно-морское ополчение», а министр обороны латиноамериканской страны упоминает «угрожающий, вульгарный голос» Вашингтона.

Американские силовики, задействованные в том, что Вашингтон назвал операцией по борьбе с наркотиками, в этом месяце взорвали по меньшей мере два венесуэльских судна и убили в общей сложности 14 человек, предположительно перевозивших наркотики через Карибский бассейн, — эксперты ООН назвали этот шаг «внесудебной казнью».

Как пишет The Guardian, эти удары и размещение американских военных кораблей в регионе вызвали опасения по поводу вторжения в Венесуэлу, президент которой Николас Мадуро был обвинен Вашингтоном в том, что он якобы является лидером картеля.

По словам министра обороны Владимира Падрино Лопеса, учения, организованные Мадуро в качестве верховного главнокомандующего, получили название «Суверенные Карибы».

«Будут задействованы средства противовоздушной обороны с вооруженными беспилотниками, беспилотниками-разведчиками, беспилотниками-подводниками… Мы собираемся применить средства радиоэлектронной борьбы», — сказал он в среду, сославшись на «угрожающий, вульгарный голос» США.

Общественное телевидение показало изображения десантных судов и военных кораблей, дислоцированных у Ла-Орчилы, где находится военная база Венесуэлы.

Вооруженные силы заявили, что в учениях будут задействованы 12 кораблей, 22 самолета и 20 небольших лодок из состава «специального военно-морского ополчения».

Остров Ла-Орчила находится недалеко от района, где США перехватили и удерживали венесуэльское рыболовецкое судно в течение восьми часов в минувшие выходные.

Президента Мадуро, чьи последние два избрания не были признаны США и многими другими проамериканскими странами, пообещал, что Каракас будет защищать себя от того, что он назвал «агрессией» США против его страны.

Вашингтон предлагает награду в размере 50 миллионов долларов за арест Мадуро, которому предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, пишет The Guardian.

Венесуэла призвала провести расследование нападения США на судно, предположительно перевозившее наркотики, в начале этого месяца, в результате которого погибли 11 человек.

Это было одно из трех венесуэльских судов, которые, по словам президента США Дональда Трампа, его страна «уничтожила».

«Никто не знает, потому что говорят, что в нем были наркотики, но кто видел наркотики?» — заявил ранее в среду министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, заявив, что Венесуэла борется с наркотиками. Кабельо сообщил журналистам, что в этом году власти изъяли более 60 тонн наркотиков.

«Это самое большое количество наркотиков, которое было изъято с 2010 года», — сказал Кабельо, который, как и Мадуро и другие высокопоставленные чиновники, находится под санкциями США.

Трамп оправдал военные действия, опубликовав в социальных сетях сообщение о том, что «жестокие наркокартели ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США».

Правительство США опубликовало видеозаписи двух столкновений с лодками и утверждает, что у него есть неопровержимые доказательства того, что погибшие люди были торговцами наркотиками, направлявшимися в США, но не приводит подробностей, подтверждающих эти утверждения. Каракас последовательно отрицает, что является центром наркоторговли.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше