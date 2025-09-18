Дружественная России страна начала военные учения на фоне риска американской агрессии

Венесуэла заявляет, что начала трехдневные военные учения на своем карибском острове Ла-Орчила в связи с ростом напряженности на фоне военной активности США в регионе. Вооруженные силы заявляют, что в Карибском регионе задействовано «специальное военно-морское ополчение», а министр обороны латиноамериканской страны упоминает «угрожающий, вульгарный голос» Вашингтона.
Американские силовики, задействованные в том, что Вашингтон назвал операцией по борьбе с наркотиками, в этом месяце взорвали по меньшей мере два венесуэльских судна и убили в общей сложности 14 человек, предположительно перевозивших наркотики через Карибский бассейн, — эксперты ООН назвали этот шаг «внесудебной казнью».
Как пишет The Guardian, эти удары и размещение американских военных кораблей в регионе вызвали опасения по поводу вторжения в Венесуэлу, президент которой Николас Мадуро был обвинен Вашингтоном в том, что он якобы является лидером картеля.
По словам министра обороны Владимира Падрино Лопеса, учения, организованные Мадуро в качестве верховного главнокомандующего, получили название «Суверенные Карибы».
«Будут задействованы средства противовоздушной обороны с вооруженными беспилотниками, беспилотниками-разведчиками, беспилотниками-подводниками… Мы собираемся применить средства радиоэлектронной борьбы», — сказал он в среду, сославшись на «угрожающий, вульгарный голос» США.
Общественное телевидение показало изображения десантных судов и военных кораблей, дислоцированных у Ла-Орчилы, где находится военная база Венесуэлы.
Вооруженные силы заявили, что в учениях будут задействованы 12 кораблей, 22 самолета и 20 небольших лодок из состава «специального военно-морского ополчения».
Остров Ла-Орчила находится недалеко от района, где США перехватили и удерживали венесуэльское рыболовецкое судно в течение восьми часов в минувшие выходные.
Президента Мадуро, чьи последние два избрания не были признаны США и многими другими проамериканскими странами, пообещал, что Каракас будет защищать себя от того, что он назвал «агрессией» США против его страны.
Вашингтон предлагает награду в размере 50 миллионов долларов за арест Мадуро, которому предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, пишет The Guardian.
Венесуэла призвала провести расследование нападения США на судно, предположительно перевозившее наркотики, в начале этого месяца, в результате которого погибли 11 человек.
Это было одно из трех венесуэльских судов, которые, по словам президента США Дональда Трампа, его страна «уничтожила».
«Никто не знает, потому что говорят, что в нем были наркотики, но кто видел наркотики?» — заявил ранее в среду министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, заявив, что Венесуэла борется с наркотиками. Кабельо сообщил журналистам, что в этом году власти изъяли более 60 тонн наркотиков.
«Это самое большое количество наркотиков, которое было изъято с 2010 года», — сказал Кабельо, который, как и Мадуро и другие высокопоставленные чиновники, находится под санкциями США.
Трамп оправдал военные действия, опубликовав в социальных сетях сообщение о том, что «жестокие наркокартели ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США».
Правительство США опубликовало видеозаписи двух столкновений с лодками и утверждает, что у него есть неопровержимые доказательства того, что погибшие люди были торговцами наркотиками, направлявшимися в США, но не приводит подробностей, подтверждающих эти утверждения. Каракас последовательно отрицает, что является центром наркоторговли.