Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ пожаловались на российские FPV-дроны в Дружковке

Украинские военные опасаются увеличения числа атак БПЛА в городе.

Источник: Аргументы и факты

В городе Дружковка в ДНР зафиксировано усиление активности российских FPV-дронов, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ с позывным Алекс.

По его словам, угроза атак российских FPV-дронов на автомобили ВСУ на территории города выросла после прорыва российских войск в районе Доброполья.

Украинский военнослужащий спрогнозировал дальнейшее увеличение числа ударов FPV-дронов РФ по боевикам ВСУ в Дружковке и Краматорске случае развития успеха российских войск под Константиновкой.

Ранее в ВСУ пожаловались на патрулирование российскими БПЛА улиц Константиновки.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше