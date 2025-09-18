В ВСУ пожаловались на российские FPV-дроны в Дружковке

В городе Дружковка в ДНР зафиксировано усиление активности российских FPV-дронов, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ с позывным Алекс.
По его словам, угроза атак российских FPV-дронов на автомобили ВСУ на территории города выросла после прорыва российских войск в районе Доброполья.
Украинский военнослужащий спрогнозировал дальнейшее увеличение числа ударов FPV-дронов РФ по боевикам ВСУ в Дружковке и Краматорске случае развития успеха российских войск под Константиновкой.
Ранее в ВСУ пожаловались на патрулирование российскими БПЛА улиц Константиновки.
