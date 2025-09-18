Премьер Дании ответила российскому послу, назвавшего безумием действия Копенгагена

Напомним, в Кремле неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений у Москвы. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не угрожает другим странам и не представляет для них никакой опасности, в отличие от НАТО.