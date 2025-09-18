Копенгаген будет закупать дальнобойное оружие, несмотря на «запугивания Москвы». Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Глава датского парламента резко ответила на слова российского посла в Копенгагене Владимира Барбина, назвавшего «откровенным безумием» обоснование закупок оружия якобы российской угрозой.
«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — сказала она в интервью телерадиокомпании DR.
Фредериксен утверждает, что Москва пытается угрожать Европе и Североатлантическому альянсу, чтобы западные страны не смогли защищать своих жителей и границы.
Напомним, в Кремле неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений у Москвы. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не угрожает другим странам и не представляет для них никакой опасности, в отличие от НАТО.