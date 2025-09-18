Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Дании ответила российскому послу, назвавшего безумием действия Копенгагена

Премьер Дании Фредериксен: Копенгаген не позволит Москве себя запугать.

Источник: Комсомольская правда

Копенгаген будет закупать дальнобойное оружие, несмотря на «запугивания Москвы». Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Глава датского парламента резко ответила на слова российского посла в Копенгагене Владимира Барбина, назвавшего «откровенным безумием» обоснование закупок оружия якобы российской угрозой.

«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — сказала она в интервью телерадиокомпании DR.

Фредериксен утверждает, что Москва пытается угрожать Европе и Североатлантическому альянсу, чтобы западные страны не смогли защищать своих жителей и границы.

Напомним, в Кремле неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений у Москвы. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не угрожает другим странам и не представляет для них никакой опасности, в отличие от НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше