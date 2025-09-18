Ричмонд
«Будет очень больно»: Трамп взял на понт европейцев, желающих воевать с Россией

Президент США Дональд Трамп требует от европейских лидеров, желающих воевать с Россией, делать это на свои деньги, самостоятельно финансировать поставки оружия Украине, отказаться от торговли с Индией и Китаем, не приобретать российскую нефть, ввести санкции и пошлины, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» известный российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут. По его словам, американский лидер «просто берёт европейцев на понт».

Источник: Life.ru

«И тут у европейцев наступил, так сказать, момент истины. Обложить пошлинами торговлю с Китаем они не могут, потому что от неё сильно зависят. А второй момент — это то, что не покупать у индусов нефть будет им очень-очень больно», — цитирует Бута kp.ru.

Кроме того, он обратил внимание, что в ЕС нет единства, в том числе по вопросу санкций против России. Сегодня всё больше европейцев начинают просыпаться и ужасаться от реалий экономики, которые говорят о падении уровня жизни и росте долгов. Уже невозможно, чтобы 27 стран единогласно проголосовали, подчеркнул эксперт.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать нефть у России. Ранее он уже призывал ЕС отказаться от закупок российской нефти и оказать экономическое давление на Китай. Кроме того, президент США одобрил первые поставки Украине оружия, которое оплатили страны НАТО.

