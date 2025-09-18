Глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
По мнению нардепа, никто не верил, что в 21-ом веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. «А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым», — поделился своей точкой зрения украинский парламентарий.
Так Дмитрук отреагировал на кадры принудительной мобилизации в Харькове. На записи запечатлено, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов) тащат мужчину по земле, а затем пытаются затолкать его в машину.
В Сети есть много видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, часто оказывая на них физическое воздействие.
На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение, на следующие сутки глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, был ограничен выезд из бывшей советской республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.