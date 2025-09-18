«Откуда угодно берите, хоть с Америки». Лукашенко высказался о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на каких условиях можно привлекать трудовых мигрантов в страну, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что в данный момент страна нуждается в трудовых ресурсах. И хотя острой нехватки рабочей силы не наблюдается, но в некоторых сферах это заметно.
Лукашенко пояснил, что именно поэтому руководители получили право нанимать трудовых мигрантов, в основном, из постсоветских республик: Туркменистана, Узбекистана и других. При этом глава страны назвал главное условие привлечения трудовых мигрантов в Беларусь.
— Откуда угодно вы берите, хоть с Америки, но так, чтобы вы за них несли ответственность, — подчеркнул белорусский президент.