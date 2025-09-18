Ричмонд
«Канонизация упырей»: Захарова высказалась об изображении Зеленского с нимбом

Украинский журнал выпустил номер с обложкой, на которой изображены украинский лидер Владимир Зеленский и двое руководителей его правительства в белых одеждах, с нимбами и ангельскими крыльями. С резкой критикой этого выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова выступила с критикой решений Зеленского.

«Уничтожение УПЦ (Украинской православной церкви, — прим. URA.RU) продолжается мем-канонизацией упырей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала фото украинского журнала «Новое время» (The New Voice of Ukraine), на котором Зеленский и члены его правительства изображены в виде ангелов.

Заголовок номера: «Верховная троица», в нем говорится о том, как офис президента Украины принимает решения. Захарова предположила, что так украинское СМИ намекает, что народ готов ко всему, лишь бы киевский режим и его глава оставили власть на Украине.

Ранее, 17 сентября, Киев сделал очередной шаг в рамках гонений на Украинскую православную церковь — он национализировал три храма, которые еще в 2024 году были захвачены наряду с сотней других храмов представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которой киевское правительство пытается заместить предыдущую, каноническую церковь. Ровно год назад Зеленский подписал закон, позволяющий запретить УПЦ.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
