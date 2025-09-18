Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности смерти экс-мэра Вологды Шулепова

Бывший мэр Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов, обвиняемый по делу о коррупции, скончался в Вологодской областной клинической больнице.

Бывший мэр Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов, обвиняемый по делу о коррупции, скончался в Вологодской областной клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что он умер не в СИЗО, как ранее утверждали некоторые СМИ.

О смерти Шулепова ранее сообщила его дочь Елена. По данным ведомства, экс-чиновник находился на длительном лечении от хронического заболевания.

В ноябре 2024 года Шулепов перенес инсульт, после которого временно потерял речь. В декабре состояние вновь ухудшилось, и ему потребовалась срочная операция по установке кардиостимулятора.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.