Раскрыты подробности смерти экс-мэра Вологды Шулепова

Бывший мэр Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов, обвиняемый по делу о коррупции, скончался в Вологодской областной клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
В ведомстве подчеркнули, что он умер не в СИЗО, как ранее утверждали некоторые СМИ.
О смерти Шулепова ранее сообщила его дочь Елена. По данным ведомства, экс-чиновник находился на длительном лечении от хронического заболевания.
В ноябре 2024 года Шулепов перенес инсульт, после которого временно потерял речь. В декабре состояние вновь ухудшилось, и ему потребовалась срочная операция по установке кардиостимулятора.
