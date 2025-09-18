Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин вручил заслуженные награды ростовчанам в честь Дня города

В Музыкальном театре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города.

Источник: администрация Ростова

Участие в мероприятии приняли врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, глава города Александр Скрябин, Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В зале собрались представители разных профессий — педагоги, скульпторы, инженеры, военные, строители. Все, кто своим ежедневным трудом делает донскую столицу лучше! Ростовчанам вручили медали, Знаки отличия и грамоты.

— Ростов — это наш общий дом, главное достояние которого — люди, — обратился к собравшимся Александр Скрябин. — Спасибо вам за ваш труд, за то, что ваши сердца полны любви к Ростову!

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.