Александр Скрябин вручил заслуженные награды ростовчанам в честь Дня города

Участие в мероприятии приняли врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, глава города Александр Скрябин, Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В зале собрались представители разных профессий — педагоги, скульпторы, инженеры, военные, строители. Все, кто своим ежедневным трудом делает донскую столицу лучше! Ростовчанам вручили медали, Знаки отличия и грамоты.
— Ростов — это наш общий дом, главное достояние которого — люди, — обратился к собравшимся Александр Скрябин. — Спасибо вам за ваш труд, за то, что ваши сердца полны любви к Ростову!
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.