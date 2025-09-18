Ричмонд
Патриарх Кирилл освятил новый православный храм в Астане

АСТАНА, 14 сен — Sputnik. Храм имени Сергия Радонежского в Астане освятил патриарх Московский в всея Руси Кирилл в ходе визита в Казахстан, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputnik.kz

Православная церковь расположена рядом с Национальным космическим центром на левобережье. Она станет частью комплекса духовно-просветительского центра Казахстанского Митрополичьего округа в честь Всех казахстанских святых.

Комплекс на площади 4,5 гектара объединит медицинский, оздоровительный центры, гостиница для паломников, центр детского творчества, спортивный зал, а также паллиативный центр.

Комплекс возводят за счет благотворительных средств.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казахстан с визитом 16 сентября, а накануне принял участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

