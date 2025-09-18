Ричмонд
Bloomberg: Европа стала неуправляемым континентом из-за разногласий

Существующие в Европе разногласия часто выливаются в уличные протесты.

Источник: Аргументы и факты

Европа стала неуправляемым континентом из-за большого числа внутренних разногласий и проблем, пишет Bloomberg.

«От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. (…). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать», — считает агентство.

В материале сказано, что Европа страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, парламентской раздробленности, затянутого административного процесса и активной оппозиции со стороны политических экстремистов. Отмечается, что существующие разногласия часто выливаются в уличные протесты.

Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина считает, что политический кризис в Европе продлится долго. Он отметил, что в своих прогнозах настроен «крайне пессимистично». По словам эксперта, мир изменился, а проводимая европейскими лидерами политика «больше не вписывается в общую картину».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября. Он станет 19-м по счету.