Скоро и в Молдове: Францию трясет от забастовок — ждем, когда лопнет терпение и у наших граждан

Причины крупной забастовки французов перекликаются с проблемами молдаван.

Источник: Комсомольская правда

Причины крупной забастовки французов, объявленной на сегодня, 18 сентября (что на самом деле очень откликается с проблемами молдаван):

Остановите жесткую экономию бюджета.

Урезание бюджета на €43,8 млрд. поражает сотрудников, пенсионеров и безработных, так как самые богатые и многонациональные компании продолжают получать налоговые льготы.

Защита прав и заработной платы граждан.

Проект бюджета на 2026 год представляет новую атаку на покупательную способность: заморозку зарплат, пенсий и социальных пособий и новое сокращение страхования по безработице.

Необходимость увеличения финансирования системы образования.

Низкий бюджет на 2026 год предусматривает не улучшение условий обучения учащихся, но и условия труда и зарплаты учителям.

Речь идет о экономии инклюзивных школах: неполная работа и низкая зарплата помощникам по воспитанию, плохие условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Есть альтернативные решения:

Внедрение налога Цуцмана (налога на богатство сверхбогатых) обеспечит бюджет 15−25 млрд евро;

Исправление фискальных пробелов и повышение налогов высокодоходов 30 млрд евро;

Строгий контроль за использованием государственной помощи для развития предпринимательства в размере 211 млрд евро…

Читайте также:

Власть Молдовы в лице президентки Майи Санду и ПАС окончательно превратила обычные парламентские выборы в полный отстой: Какой-то режим психопатов.

В стране-кандидате в члены Европейского союза происходят какие-то совершенно безумные, маразматические процессы и события, порожденные психопатами от власти (далее…).

Футболист и кандидат в депутаты от ПАС взбесился — хает всех, кто руководил Молдовой до нынешнего режима: Как он стране-то поможет, сначала разобрался бы с нашим футболом, а то проигрываем с рекордом 1:11.

Максим Потырникэ заявил, что тридцать лет до прихода ПАС в стране было все ужасно плохо (далее…).

Молодежь убегает от палаток ПАС в Молдове: Кандидат в депутаты от правящей партии возмущен, что люди ускоряют шаг, когда к ним обращаются агитаторы в желтом.

Чтобы не вступать в диалог с напыщенными, уверенными в себе кандидатами, молодым людям проще убежать не только от желтой палатки, но из страны (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
