Причины крупной забастовки французов, объявленной на сегодня, 18 сентября (что на самом деле очень откликается с проблемами молдаван):
Остановите жесткую экономию бюджета.
Урезание бюджета на €43,8 млрд. поражает сотрудников, пенсионеров и безработных, так как самые богатые и многонациональные компании продолжают получать налоговые льготы.
Защита прав и заработной платы граждан.
Проект бюджета на 2026 год представляет новую атаку на покупательную способность: заморозку зарплат, пенсий и социальных пособий и новое сокращение страхования по безработице.
Необходимость увеличения финансирования системы образования.
Низкий бюджет на 2026 год предусматривает не улучшение условий обучения учащихся, но и условия труда и зарплаты учителям.
Речь идет о экономии инклюзивных школах: неполная работа и низкая зарплата помощникам по воспитанию, плохие условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Есть альтернативные решения:
Внедрение налога Цуцмана (налога на богатство сверхбогатых) обеспечит бюджет 15−25 млрд евро;
Исправление фискальных пробелов и повышение налогов высокодоходов 30 млрд евро;
Строгий контроль за использованием государственной помощи для развития предпринимательства в размере 211 млрд евро…
