СМИ узнали, когда ЕС представит 19-й пакет антироссийских санкций

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Евросоюз представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Источник: © РИА Новости

«В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник», — говорится в публикации.

Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕК, как ожидалось, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

