Reuters рассказало о встрече «не без опасностей» Трампа и Стармера

Тревогу, как считает агентство, вызывает совместная пресс-конференция политиков по итогам встречи, на которой журналисты могут расспросить обоих о покойном финансисте Джеффри Эпштейне, обвиненном в сексуальном насилии.
На прошлой неделе Стармер уволил Питера Мандельсона с поста посла в США из-за тесных связей с Эпштейном. В то же время отношения Трампа с покойным финансистом также оказались под пристальным вниманием, пишет агентство.
Директор аналитического центра British Foreign Policy Group Эви Аспиналл считает, что Стармеру нужен позитивный имидж, чтобы привлечь внимание Трампа к ключевым вопросам, а американскому лидеру важно показать ценность связей между Британией и США.
Британский премьер надеется, что позитивное настроение на визите Трампа в Соединенное Королевство сохранится и в четверг. Он считает, что это может удержать Трампа от перехода к более деликатным вопросам.
Стармер также хочет поддержать ранее заключенные сделки и обратить внимание на международные отношения, надеясь убедить Трампа предпринять решительные действия против России. Кроме этого напряжение вызывает и ситуация вокруг Израиля. Reuters пишет, что премьер находится под давлением Трампа, в частности, из-за недавней критики президента США в адрес некоторых европейских стран за их решение признать палестинское государство.
«Эти две геополитические области, вероятно, станут точками соприкосновения в переговорах в этих разговорах будут некоторые неловкие моменты», — считает политический аналитик Аспиналл.
16 сентября Трамп и его супруга Мелания начали трехдневный государственный визит в Соединенное Королевство. Он завершится 18 сентября.
О том, что на совместной пресс-конференции Трампу и Стармеру будут задавать неудобные вопросы, сообщил депутат палаты общин от консерваторов Эдвард Ли. Он считает, что «дело Эпштейна теперь снова в фокусе внимания», этому предшествовало недавнее решение Стармера уволить Мандельсона.
Кроме этого после прибытия Трампа в страну протестующие вывели световую проекцию фотографии Трампа и Эпштейна на здание Виндзорского замка.
Что касается израильско-палестинского конфликта, ранее The Times сообщила, что Стармер решил не признавать Палестину до отъезда Трампа из-за опасений, что этот вопрос может стать главной темой их совместной пресс-конференции. Британские власти считают признание Палестины ключевым шагом к долгосрочному миру в палестино-израильском конфликте.
США решительно выступают против официального признания Палестины, Трамп называл такой шаг вознаграждением для палестинской группировки ХАМАС, в октябре 2023 года напавшей на Израиль.