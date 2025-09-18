Reuters рассказало о встрече «не без опасностей» Трампа и Стармера

Стармер также хочет поддержать ранее заключенные сделки и обратить внимание на международные отношения, надеясь убедить Трампа предпринять решительные действия против России. Кроме этого напряжение вызывает и ситуация вокруг Израиля. Reuters пишет, что премьер находится под давлением Трампа, в частности, из-за недавней критики президента США в адрес некоторых европейских стран за их решение признать палестинское государство.