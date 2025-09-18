WSJ: Трамп все больше недоволен Нетаньяху

В сентябре Дональд Трамп в беседах со своими помощниками говорил, что Нетаньяху по-прежнему делает ставку на военную силу, чтобы принудить ХАМАС к капитуляции, несмотря на то, что американская сторона активно предлагает дипломатическое урегулирование конфликта.
Как сообщают источники издания, недовольство Трампа действиями израильского премьера резко возросло после атаки Израиля на ХАМАС в Катаре. «Интерфакс» отмечает, что в разговоре с ближайшими помощниками Трамп позволил себе достаточно резкие высказывания в адрес Нетаньяху, дав понять, что его терпение в отношении израильского лидера иссякает.
Собеседники WSJ полагают, что Вашингтон сохранит поддержку Тель-Авива несмотря на растущие разногласия.
9 сентября армия Израиля нанесла удар по зданию в Дохе, где располагались представители руководства движения ХАМАС. Как сообщили в группировке, все высокопоставленные члены руководства остались живы, однако жертвами атаки стали шесть человек, включая сына ключевого переговорщика организации Халиля аль-Хайи.