WSJ: Трамп все больше недоволен Нетаньяху

Несмотря на растущее недовольство действиями израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дональд Трамп продолжит оказывать ему поддержку. Об этом в четверг пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В сентябре Дональд Трамп в беседах со своими помощниками говорил, что Нетаньяху по-прежнему делает ставку на военную силу, чтобы принудить ХАМАС к капитуляции, несмотря на то, что американская сторона активно предлагает дипломатическое урегулирование конфликта.

Как сообщают источники издания, недовольство Трампа действиями израильского премьера резко возросло после атаки Израиля на ХАМАС в Катаре. «Интерфакс» отмечает, что в разговоре с ближайшими помощниками Трамп позволил себе достаточно резкие высказывания в адрес Нетаньяху, дав понять, что его терпение в отношении израильского лидера иссякает.

Собеседники WSJ полагают, что Вашингтон сохранит поддержку Тель-Авива несмотря на растущие разногласия.

9 сентября армия Израиля нанесла удар по зданию в Дохе, где располагались представители руководства движения ХАМАС. Как сообщили в группировке, все высокопоставленные члены руководства остались живы, однако жертвами атаки стали шесть человек, включая сына ключевого переговорщика организации Халиля аль-Хайи.

