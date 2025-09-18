Виталий Хоценко рассказал о заключительном этапе строительства ледового дворца в Калачинске

На площадке выполнен монтаж основных конструкций, речь в том числе идет о фасаде, трибунах и внутренних перегородках. Уже установлено оборудование для горячего водоснабжения и системы вентиляции. В помещениях ведется отделка, монтируются потолки. Обустраивается территория, идет благоустройство и озеленение. Кроме того, рабочие начали устанавливать малые архитектурные формы. Полностью закончены работы по прокладке наружных сетей: кабельных линий, ливневой канализации и освещения. Подана заявка на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки.