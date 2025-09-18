Виталий Хоценко рассказал о заключительном этапе строительства ледового дворца в Калачинске

В Калачинске завершается возведение современного физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Сейчас работы на объекте идут в активной фазе, готовность оценивается как высокая. Ход реализации проекта лично контролирует губернатор. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале 18 сентября.
«Строительство ледового дворца в Калачинске выходит на завершающий этап. В новом спортивном комплексе создаем самые современные условия для регулярных тренировок, соревнований и массового катания. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2025 год», — сообщил глава региона.
На площадке выполнен монтаж основных конструкций, речь в том числе идет о фасаде, трибунах и внутренних перегородках. Уже установлено оборудование для горячего водоснабжения и системы вентиляции. В помещениях ведется отделка, монтируются потолки. Обустраивается территория, идет благоустройство и озеленение. Кроме того, рабочие начали устанавливать малые архитектурные формы. Полностью закончены работы по прокладке наружных сетей: кабельных линий, ливневой канализации и освещения. Подана заявка на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки.
Проект реализуется в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. Новый комплекс сможет ежедневно принимать до 1300 любителей спорта.